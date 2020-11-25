Локдаун в Украине на период новогодних праздников могут объявить в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом у себя в Telegram пишет премьер-министр Денис Шмыгаль.

«О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января — период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса», — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, в ходе заседания Кабинета министров он также заявил: «Мы готовимся ко всем возможным сценариям — в частности и к возможному введению карантина на зимние праздники».



Ранее Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагал запланировать двухнедельный локдаун к новогодним праздникам.

Народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан также говорил, что в Украине введут локдаун, если другие ограничительные меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.

