В ближайшие две недели Украину может накрыть мощная эпидемическая волна COVID-19. Ее пик прогнозируют к январю-февралю. К сожалению, на спад она пойдет только весной.

Об этом со ссылкой на руководителя программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрея Славуцкого пишет «РБК Украина».

Эксперт прогнозирует катастрофу, ведь по его мнению, эта эпидемическая волна будет настолько мощной, что система здравоохранения не сможет противостоять:

«Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические меры, то эту волну можно сбить уже в декабре».

Добавим, по прогнозам эпидемиологов, заболеваемость COVID-19 в Украине пойдет на спад только к июню 2022 года и это при условии, что в нашей стране начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

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