Зарплаты медиков в Украине в 2021 году будут варьироваться от 22 до 25 тысяч гривен.

Такое заявление в эфире «5 канала» сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, одним из главных факторов, почему украинские врачи выезжают за границу является низкая зарплата.

«8 тысяч гривен в среднем заработная плата врача. Именно на этом мы и акцентируем, на принятии адекватного бюджета в 2021 году, чтобы заработная плата врача начиналась с 22-25 тысяч гривен», – заявил Степанов.

https://www.youtube.com/watch?v=VQI4RZy3ji4&feature=emb_logo

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга сообщил, что в Украине оштрафовали 2 111 человек, которые игнорировали правила карантина в общественных зданиях и транспорте — не носили или неправильно носили маски.

Медики призывают украинцев не принимать антибиотики при COVID-19, они нужны только пациентам с бактериальной инфекцией, что бывает крайне редко.