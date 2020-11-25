Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №13.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта.

Депутатская фракция «Объединение «Самопомощь».Биография, семья, хобби

Родился 5 ноября 1978 года в Сумах. Жена — Марина Стрижова. В семье трое детей: дочери Софья и Николь, сын Никита. Занимается панкратионом и триатлоном.Образование

1995-1998 гг. — Сумской военный институт артиллерии.

В 2002г. — окончил Киевский политехнический институт по специальности «менеджмент организаций».

В 2012 г. — с отличием закончил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «государственное управление в сфере национальной безопасности».Трудовая деятельность

2003-2006 гг. — основатель и директор охранного предприятия «Шериф».

С 2006 г. — генеральный директор холдинга охранных предприятий «Шериф».Общественная деятельность

С 2012 г. — вице-президент Федерации панкратиона Украины.

С 2013 г. — член исполкома союза общественных организаций «Спортивный комитет Украины».Компромат, скандалы

Сотрудники холдинга «Шериф» помогли переместить на соседнюю улицу киоск «Союзпечати», который мешал ТЦ «Городок».

Охранный холдинг Дмитрия Стрижова выпустил рекламу, которая была расценена как пропаганда насилия.

В 2016 году Дмитрий Стрижов пропустил 35% заседаний Киевского городского совета.ДекларацияВ 2017 году Дмитрий Стрижов задекларировал $ 10 тыс, 6 тыс евро и 324 тыс грн наличными. На банковском счету хранится $ 20 тыс.

Заработная плата составила 220 тыс грн, 1,7 млн грн — дивиденды и 21,5 тыс грн — проценты от банковских вкладов.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат четыре квартиры, жилой дом с земельным участком и офис в Киеве, а также недостроенный жилой дом с земельным участком в с. Гнедин Киевской области.Ссылки

Общественная приемная: ул. Ю. Пасхалина, 12 (067) 505-74-89

Электронная почта: [email protected]

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