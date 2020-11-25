Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пояснил, почему после снайперского ранения украинского военнослужащего на Донбассе бойцы не открыли ответный огонь.

В ходе общения с прессой он отметил, что решение о неприменении ответного огня принял командир, по мнению которого, сохранение жизни бойца было на тот момент важнее.

«Когда я спросил руководителя бригады (72-й ОМБр. – ред.), почему не открывался огонь, он ответил, что после поражения снайперским огнем боец оставался живым, поэтому военнослужащего эвакуировали. Командир решил, что жизнь важнее, и я считаю, что это правильно», – отметил он.

Хомчак подчеркнул, что принятие решений на месте командиром – одна из идеологий НАТО.

Он также добавил, что недавно в ОРДЛО из России прибыли около 12 снайперских групп, одной из задач которых является провокация ситуации на передовой, чтобы вызвать ответный огонь: «Это хорошо подготовленные группы. Когда российский снайпер выстрелил в нашего бойца, и украинские военные начали оказывать ему помощь, то сразу раздался выстрел другого снайпера».

Как сообщалось ранее, 24 ноября по позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате выстрела снайпера тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Его доставили в лечебное учреждение, но ранение было несовместимо с жизнью.

Народный депутат от «Слуги народа» Егор Чернев считает, что мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда, ведь Россия выдвигает невыполнимые условия, в том числе требует особого статуса на 50 лет.

