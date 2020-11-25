Апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины по футболу техническое поражение 0:3, за матч Лиги наций против Швейцарии, который был отменен на прошлой неделе.

Соответствующий текст решения Апелляционного комитета УЕФА было опубликован на официальном сайте организации.

«УЕФА принял решение объявить Украинскую ассоциацию футбола ответственной за отмену матча Лиги наций УЕФА 2020/21 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года. Сборная Украины считается командой, проигравшей матч со счетом 0:3», – указано в пресс-релизе.

Напомним, 17 ноября департамент здравоохранения кантона Люцерн решил перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, из-за чего поединок 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина был отменен.

Как мы уже рассказывали ранее, власти Украины разрешили болельщикам присутствовать на матче группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и туринским «Ювентусом» на НСК «Олимпийский».