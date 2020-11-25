«Укрзализныця» назначила ряд дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников в Украине.

Дополнительные поезда будут курсировать по таким популярным направлениям: Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов и Хмельницкий — Лисичанск и ряд других, информирует пресс-служба УЗ.

Так, УЗ назначила курсирование дополнительных поездов:

№168 Львов — Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года.

№198 Ковель — Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3, 6, и 10 января 2021 года.

№ 768/767 Киев — Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона — 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.

Также назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

№ 774 Киев — Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;

№ 782 Киев — Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

С 13 декабря перевозчик возобновляет движение таких поездов:

№ 13/14 Киев — Солотвино (Тересва);

№ 26/25 Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов;

№ 58/57 Ковель — Одесса;

№ 70/69 Мариуполь — Львов ежедневно из Мариуполя;

№ 138/137 Хмельницкий — Лисичанск.

Также начнут курсировать поезда сообщением:

№ 357/358 Киев — Рахов ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря — с Рахова.

№ 745/746 Киев — Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Кроме того, с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45/46 Лисичанск — Киев;

№ 118/117 Черновцы — Киев.

Как мы уже рассказывали ранее, Укрзализныця может ограничить продажу билетов на поезда до 50% — это произойдет, если Министерство здравоохранения Украины даст соответствующие рекомендации.