Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

Первые подробности сообщают местные СМИ.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. Спустя несколько дней Марадону отправили в больницу для лечения от алкогольной зависимости.

А сегодня, 25 ноября, в городе Тигре, аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Последний раз аргентинец появлялся на публике 30-го октября. Тогда он посетил матч чемпионата Аргентины между Химнасией и Патронато. Перед игрой он получил памятную доску и уехал в клинику из-за плохого самочувствия.

Как мы уже рассказывали ранее, Марадона пообещал стать солдатом, чтобы бороться за Венесуэлу и президента Мадуро «против империализма».