В Бразилии, в штате Сан-Паулу произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которое стали не менее 37 человек. Люди погибли в результате столкновении автобуса и грузового автомобиля.
Подробности передает местный портал Globo.
Дорожная катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба.
Как сообщил представитель властей Александр Гедес, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв может поменяться.
Также на данный момент, часть людей еще остается заблокированной в автобусе.
Причина аварии выясняется. Полиция подозревает, что причиной смертельной трагедии стала попытка обгона на дороге.
В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв.
Как мы уже рассказывали ранее, в аварии на Окружной дороге в Киеве с участием автомобиля службы такси Uber погибли две женщины 41 и 60 лет.
А в Словакии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла 62-летняя пассажирка.