COVID-19 будет атаковать Украину и способствовать напряженной карантинной обстановке до марта 2021 года.

Такое мнение озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом, по словам министра, это не означает каждодневный рост заболеваемости. Но в целом количество случаев COVID-19 в Украине будет увеличиваться.

«COVID-19 является респираторной болезнью, и в марте начинается спад респираторных болезней, которые имеют сезонность», — пояснил министр.

Степанов отметил, что уже ясно, что сезонность коронавирусной инфекции не такая, как у обычного гриппа. Однако все же летом показатели заболеваемости были ниже.

Отметим, что прогнозы на спад COVID-19 в начале весны дают не только украинские эпидемиологи, а и зарубежные.

https://www.youtube.com/watch?v=T9VqIkjao9w&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, медики призывают украинцев не принимать антибиотики при COVID-19, они нужны только пациентам с бактериальной инфекцией, что бывает крайне редко.

Тем временем, в Виннице хотят перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник, вместо субботы и воскресенья.