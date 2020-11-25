Погода в Украине завтра, 26 ноября, будет располагать к прогулкам на свежем воздухе (соблюдайте дистанцию, носите маску) — будет довольно тепло и без существенных осадков.

Своим прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха обещает быть комфортной: в большинстве областей ожидается + 4 + 8 градусов, на крайнем юге до +10 градусов. На востоке Украины будет холоднее, + 2 + 4 градуса.

В Киеве завтра-послезавтра будет сухо и довольно тепло около +5 градусов.

Согласно прогнозу синоптика, похолодает в Украине к выходным, заодно вернутся осадки и ветер.

Как сообщалось ранее, погода в Украине в Новый год не порадует снегом, а накануне праздников ожидается оттепель. При этом в декабре украинцев ждут серьезные температурные перепады.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, снег зимой 2020-2021 прогнозируется только перед Новым годом. В декабре, говорит синоптик, плюсовая температура будет и днем, и ночью. Похолодает только после Дня святого Николая.

Народный синоптик Леонид Горбань также делился прогнозом погоды в Украине на конец ноября и декабрь.