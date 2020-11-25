В Виннице хотят перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник, вместо субботы и воскресенья.

Об этом сообщил заместитель винницкого городского главы Андрей Очеретный, передает издание vlasno.info.

Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС.

По его словам, так предпринимателям будет легче работать и они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам.

Он также добавил, что для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп.Как понять, что вы переболели COVID-19 и не заметили: все симптомы

Руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий считает, что в ближайшие две недели Украину может накрыть мощная эпидемическая волна COVID-19. Ее пик прогнозируют к январю-февралю. К сожалению, на спад она пойдет только весной.

