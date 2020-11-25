Погода в декабре 2020 года будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Эти значения на 1-1,5 градусов выше средних значений за последние годы.

Соответствующий прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Так, синоптики обещают, что месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным синоптиков, обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

«В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей — туманы и гололед», — предполагают синоптики.

Согласно многолетним наблюдениям за предыдущие года, абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет 10-18 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20 градусов, в Крыму до 25 градусов. Абсолютный минимум — 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 33-67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 62-142 мм.

Как мы уже рассказывали ранее, теплая погода в Украине продержится еще около недели, а вот первые морозы ожидаются лишь в конце ноября.

Тем временем, синоптики прогнозируют, что зима в Европе (январь-февраль 2021) будет самой холодной за последние 30 лет.