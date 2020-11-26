Локдаун Украине необходим, иначе через две-три недели 15 тысяч зараженных COVID-19 в сутки покажутся «цветочками».

Такое мнение озвучил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий, передает Гордон.

По мнению медика, откладывать усиление карантинных мер до новогодних праздников нельзя, поскольку возможности системы здравоохранения уже на пределе.

«Уже мы видим, что нагрузка чрезмерная. Люди звонят, пишут, просят про помощь с госпитализацией, кислородом, концентраторами и так далее. То есть госпитализировать пациентов уже некуда. И даже сейчас это все еще цветочки, ягодки будут потом. Я не пугаю, а просто говорю, если мы ничего не сделаем, то через две-три недели будем думать: как же классно было при 15 тысячах заболевших», – считает Лапий.

По словам доктора, «карантин выходного дня» не позволит разгрузить систему здравоохранения. Поэтому, по его мнению, нельзя откладывать введение локдауна до новогодних праздников.

«Локдаун – вопрос в плоскости эпидемиологии, а не политики. Задача государства – принять меры, чтобы малый бизнес не остался один на один со своими проблемами, чтобы не противопоставлять такую эффективную меру, как локдаун, экономике и чьему-то частному бизнесу. Не надо смешивать эти категории. Сейчас мы уже говорим не о цифре новых случаев, а о способности системы медицины, а она уже не может предоставить госпитализацию. Речь о действительно серьезных случаях, когда людям требуется кислород. И их уже некуда класть. Если откладывать до новогодних праздников, ситуация не улучшится. Она будет только ухудшаться. До праздников целый месяц, а мы уже срываемся в пике», – резюмировал эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник скончался в результате осложнений вызванных COVID-19. Медику было 62 года.

Тем временем, медики рассказали, как восстанавливаются легкие после перенесенного COVID-19. Так, у некоторых признаки патологий после перенесенной болезни могут сохраняться в течение нескольких месяцев.