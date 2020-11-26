За 26 ноября на оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано одно нарушение режима полного прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. К счастью, в результате обстрела украинские военнослужащие не пострадали.
Подробности сообщает командование операции Объединенных сил.
Так, в районе Марьинки пророссийские боевики применили против украинских военнослужащих крупнокалиберный пулемет. Открывали ли подразделения ООС ответный огонь, в штабе не уточняют.
Также, с начала суток украинские саперы разминировали более 10 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.
Вчера, 25 ноября, террористы «ЛДНР» трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатомета.
Как мы уже рассказывали ранее, одиозный бывший представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что одной из главных причин затянувшегося конфликта на Донбассе является отказ Украины сесть за стол переговоров с «представителями незаконных государственных образований».
Тем временем, украинским гражданам возрастом от 14 до 16 лет теперь разрешили въезд в страну из временно оккупированной территории Крыма и Донбасса по свидетельству о рождении.