За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских военных на участке в пригороде Авдеевки. Также стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинским гражданам возрастом от 14 до 16 лет теперь разрешили въезд в страну из временно оккупированной территории Крыма и Донбасса по свидетельству о рождении. Таким образом, процедура въезда будет упрощена.

В Вооруженных силах Украины с момента начала режима полного прекращения огня погибли четверо военнослужащих, а еще 14 получили ранения.