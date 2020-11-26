Кабмин на внеочередном заседании принял доработанный проект Государственного бюджета-2021.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Принятию главного финансового документа страны предшествовали консультации с народными депутатами, в ходе которых было учтено большинство из предоставленных предложений,

«Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики», — отметил премьер.

Также Шмыгаль отмечает, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению.

«В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону», — утверждает глава Кабмина.

Так, в доработанном проект Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

«Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%. То есть, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы и медицины, и оказание поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии», — резюмировал чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, тарифы на электричество для населения могут вырасти.

А зарплаты медиков в Украине в 2021 году будут варьироваться от 22 до 25 тысяч гривен, пообещал глава Минздрава Максим Степанов.