COVID-19 могут никогда не заболеть люди, которые часто путешествовали и склонны к частым простудам.

Об этом сообщил израильский врач Борис Бриль.

По его словам, у таких людей вырабатываются Т-клетки, которые способствуют защите от COVID-19.

«Т-клетки вырабатывают антитела. Но это все теории. Если мы посмотрим людей, которые много путешествовали, то таких людей будет меньше среди заболевших коронавирусом», — сообщил врач «Обозревателю».

Медик предположил, что люди, которые часто болели простудными заболеваниями, меньше рискуют подцепить коронавирус. Это связано с тем, что в разных странах они столкнулись со множеством вирусов и бактерий.

«А знаете, почему, когда дети болеют, то ничего плохого в этом нет? Нет ничего плохого в том, когда маленькие дети, извиняюсь, лижут пол. Знаете, для чего они это делают? Чтобы защитить себя, чтобы заработал иммунитет. Бывают мамочки, которые закутывают своих детей и при первых же соплях начинают их лечить. Дайте детям болеть! У них накапливается иммунитет», — сообщил Бриль.Как понять, что вы переболели COVID-19 и не заметили: все симптомы

Также доктор еще раз напомнил, как поднимать иммунитет. По его словам, нужно стараться не пить алкоголь, исключить сигареты и заниматься спортом.Переболел COVID-19: врач рассказал, как восстановить здоровье