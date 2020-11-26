Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник скончался в результате осложнений вызванных COVID-19. Медику было 62 года.

Подробности сообщила секретарь Вышгородской центральной районной больницы Наталия Бурлий.

«За десятилетия своей работы он спас жизнь тысячам людей», – написала она.

А пресс-служба Киевского областного совета на официальном сайте выразила соболезнования родным и близким медика.

Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал в Facebook, что виделся последний раз с Ременником 9 ноября, а уже в пятницу, 13 ноября, тот «слег с COVID-19».

Ременника вспоминают, как человека большой души и сердца и врача-онкологом от бога, талантливого руководителя областного онкодиспансера.

«Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию», – сказано в сообщении.

Олег Ременник был депутатом Киевского областного совета VI созыва, ранее возглавлял Департамент здравоохранения Киевской ОГА и Главное управление здравоохранения Киевской области.

Он родился в городе Белая Церковь. Был заслуженным врачом Украины, кандидатом медицинских наук, доцентом.

Как мы уже рассказывали ранее, главный врач 4 городской клинической больницы Киева, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19, Татьяна Мостепан сообщила, что сейчас главная проблема заведения — истощение медицинского персонала.

А врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что нужно делать, чтобы восстановиться после коронавирусной болезни (COVID-19).