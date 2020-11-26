26 ноября в США отмечают День благодарения — семьи собираются за столом, а после начинается подготовка к Рождеству. Этот праздник отмечают также и в Канаде, но там он приходится на второй понедельник октября. Изначально история праздника восходит к европейской традиции празднования урожая.

День благодарения в США — история

Первый День благодарения отметили колонизаторы Америки, прибывшие в ноябре из Англии на судне «Mayflower». Они осели на территории современного Массачусетса в Плимутской колонии. Зима был сложной, многие погибли из-за голода и болезней. Весной индейцы поделились своими знаниями с переселенцами. Они рассказали, как нужно обрабатывать местную почву и что выращивать. Осенью, собрав щедрый урожай, пилигримы устроили торжественный обед в знак благодарности Господу. За стол пригласили вождя и сотню индейцев дружеского племени. Главным блюдом была индейка.

Дня благодарения отмечают каждый четвертый четверг в ноябре.

День благодарения в Канаде — история

Одна из первых официальных церемоний празднования Дня благодарения на территории будущей Канады была проведена по решению английского мореплавателя Мартина Фробишера в 1578 году. В том году его поиски Северо-Западного прохода закончились неудачей, часть экспедиции погибла, оставшиеся в живых вынуждены были высадиться на берег. В честь спасения остальной экспедиции от гибели и был устроен праздник. Таким образом, первый отпразднованный День благодарения был и праздником урожая, и праздником избавления от гибели.Церковный календарь 2020: религиозные праздники отмечают в декабре

День благодарения — традиции

В этот день дома украшают цветами и веточками ягод. Обычно проводили парады с гигантскими надувными персонажами известных мультфильмов. Президент США традиционно может «помиловать» парочку индеек перед обедом в Белом доме. В это году Дональд Трамп оказал такую честь индейкам, которым дали имя Кукуруза и Початок.

Главная традиция праздника — обед в семейном кругу. Американцы спешат вернуться домой, где бы они ни были, и поблагодарить за все важное, что произошло за год: любовь, общение, поддержку, возможность увидеть родных.Шмыгаль заговорил о жестком карантине на новогодние праздники в Украине

День благодарения — что готовить

Традиционные блюда: фаршированная индейка, картофельное пюре, клюквенный соус, сладкий картофель, тыквенный и ореховый пирог, початки кукурузы, запеченная фасоль. А в Канаде готовят шарлотку и пельмени с мясом индейки.