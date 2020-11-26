Синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА, такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра.

«Месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье – 82-108° мм, что в пределах средних многолетних значений», – говорится в прогнозе.

Вместе с тем, специалисты дали климатическую картину декабря, согласно которой, абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 21… минус 37 градусов, в южных областях – минус 17… минус 28 градусов ; абсолютный максимум – плюс 10…плюс 18 градусов, в южной части страны и на Прикарпатье местами плюс 19…плюс 20 градусов, в Крыму до плюс 25 градусов .

Среднее месячное количество осадков – 33-67 мм, в горных районах и на Закарпатье – 68-174 мм.

«На большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год. В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололедица», – резюмировали синоптики.

А тем временем Новый год все ближе, вопрос, какой будет погода в праздничные дни становится все актуальнее, народный синоптик Леонид Горбань поделился своим прогнозом. По его мнению, белоснежной сказки в новогоднюю ночь не будет.