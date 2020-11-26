Администрация демократа Джо Байдена будет более жесткой по отношению к России, но и от Украины будут требовать проведения более мощных реформ.

Своим мнением в интервью ТСН, поделился генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«Украина должна быть всесторонне оптимистичной, так как администрация Байдена будет иметь более жесткую политику и стратегию в отношении России. Когда есть стратегия, как иметь дело с РФ, вы можете разработать политику, необходимую для ее реализации. Например, политика США в отношении Украины, Турции или Грузии… и стратегия, которая включает Черноморский регион», – отметил военный.

Он считает, что с приходом к власти в США Бадейна в Белый дом вернется много профессионалов, которые будут искать пути того, как поддержать Украину.

При этом он добавил, что «в США будут ожидания по соблюдению прав человека в Украине и институтов либеральной демократии».

Напомним, накануне Джо Байден объявил имена чиновников администрации, и озвучил план первых 100 дней.

Также сообщалось о том, что приход к власти в США демократа Джо Байдена «похоронит» скандальный газопровод «Северный поток-2» — Штаты намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.