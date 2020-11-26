Правоохранители задержали известного в Украине фотографа, которого подозревают в развращении несовершеннолетних и малолетних в Киеве и Киевской области.

Соответствующее видео обнародовал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

На своей странице в Facebook он поблагодарил оперативников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователей полиции Киевской области за то, что собрали доказательства для привлечения к ответственности фотографа: «Для нас преступления в отношении детей имеют особый статус, поэтому сделаем все необходимое и возможное, чтобы таких «отбросов» искоренить из нашего общества!».

Небытов также сообщил, что фотограф снимал на видео некоторые половые акты:

«В его доме провели обыски, изъяты техника, фотоаппараты. Подозреваемый использовал арендованные квартиры и микроавтобус Vito, который принадлежит его сожительнице. Он соответствующим образом переоборудован для совершения развратных действий. Кроме этого, некоторые половые акты он снимал на видео».

Ролики он хранил на собственном компьютере.

«Сейчас проводится экспертиза и первый обзор говорит нам о том, что, возможно, после проведения соответствующих исследований его будут подозревать по ст. 301 (создание порнографии с участием детей)», – уточнил Небытов.

Как сообщалось ранее, фотографа из Полтавской области обвиняют в изнасиловании 9-летней девочки из Сумской области.