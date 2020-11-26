Медики рассказали, как восстанавливаются легкие после перенесенного COVID-19. Так, у некоторых признаки патологий после перенесенной болезни могут сохраняться в течение нескольких месяцев.

Подробности сообщает издание Clinical Infectious Diseases, это выяснили ученые-медики, проанализировав результаты исследований 124 пациентов отделения реабилитации Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды).

Они отметили странные особенности восстановления после COVID-19 тех, кто перенес его в легкой и тяжелой формах.

Так, участникам исследования провели ряд медицинских обследований, среди которых и компьютерная томография, – в начале реабилитации и через три месяца.

Результаты показали, что у большей части пациентов с тяжелым течением COVID-19 восстановление легочной ткани пациентов прошло хорошо. Повреждения встречались редко, а фиксировались преимущественно у людей, которые попадали с COVID-19 в реанимацию.

Среди исследуемых были и те, кто лечился в обычных отделениях медучреждений или дома. У них COVID-19 протекал легко, но уже через три месяца они жаловались на плохое самочувствие.

Подчеркивается, что чаще всего люди говорили о слабости, одышке и боли в грудной клетке. Некоторые пациенты испытывали трудности в выполнении рутинных действий, отмечали снижение качества жизни.

Как мы уже рассказывали ранее, COVID-19 могут никогда не заболеть люди, которые часто путешествовали и склонны к частым простудам.

Тем временем, примерно 34 тысяч медработников уволились из больниц с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.