С 26 ноября украинцы с подозрением на COVID-19 могут вызвать мобильную бригаду для забора образцов на тестирование через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

«С сегодняшнего дня каждый может через контакт центр МЗ заказать мобильную бригаду по телефону 0800 60 20 19, если есть симптомы коронавирусной болезни. Но если вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, надо звонить на этот номер и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет у вас мазок для того, чтобы сделать тест и подтвердить или опровергнуть COVID-19», – рассказал министр.

При этом он добавил, что экстренную медицинскую помощь таким образом вызвать не получится — в данном случае алгоритм действий старых (номер 103).

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за локдаун в Украине сроком не менее трех недель. Он также допускает запрет на междугороднее сообщение (в том числе и железнодорожное) в случае ухудшения ситуации с COVID-19.