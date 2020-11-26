Президент Владимир Зеленский ранее пообещал предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина, а также уволенным наемным работникам финансовую помощь — ее получат более миллиона украинцев.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил у себя в Facebook.

По его словам, предприниматели и работники получат помощь от государства в размере восьми тысяч гривен. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен.

Помощь получат работники или физическое лицо-предприниматель (ФЛП), если ее работодатель имеет одну из шести категорий классификатора видов экономической деятельности (КВЭД):

47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

55 – Временное размещение

56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

59.14 – Демонстрация кинофильмов

90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха





Напомним, после сообщений о финансовой помощи в стране активизировались мошенники — они предлагают вымышленные онлайн-компенсации украинцам, для получения которых просят уплатить небольшую комиссию.

Накануне Верховная Рада обязала Кабинет министров вводить карантинные ограничения на определенных территориях исключительно при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.