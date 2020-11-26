Примерно 34 тысяч медработников уволились из больниц с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, эта цифра предварительная и, на сегодняшний день, нет информации о количестве медиков, которые не просто уволились, но совсем покинули систему здравоохранения.

«Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество полностью ушло из системы здравоохранения», — рассказал министр.

По мнению Степанова, необходимо проанализировать основные причины увольнения медиков. Он уверен, что работу медиков в Украине сегодня сильно недооценивают.

https://www.youtube.com/watch?v=VQI4RZy3ji4&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что нужно делать, чтобы восстановиться после коронавирусной болезни (COVID-19).

Тем временем, главный врач 4 городской клинической больницы Киева, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19, Татьяна Мостепан сообщила, что сейчас главная проблема заведения — истощение медицинского персонала.