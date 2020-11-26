Новый год-2021, возможно, украинцы встретят без массовых гуляний. В некоторых городах уже начали отказываться от праздничных концертов и главных елок.

О том, как Украина войдет в новый год, говорится в материале «Сегодня».

Определит, будут ли массовые гуляния на новогодние праздники, критерий заполненности больниц и количество больных.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, строгие ограничения могут ввести при 30 тысячах больных в сутки. «Лучший метод борьбы – полное расторжение цепочки передачи болезни на три недели. Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения».

Инфекционисты рекомендуют распространить режим карантина выходного дня на все праздничные дни. Это, по их мнению, поможет приостановить распространение болезни и не приведет к строгим ограничений, которые были весной, когда жизнь практически остановилась. Новогодний локдаун будет эффективным прежде всего, если люди все праздники проведут дома и не будут ходить в гости, отмечают специалисты.

«Близкие люди могут оказаться убийцами, потому что они никоим образом, по своим симптомам не могут быть уверены, что они не распространяют уже сейчас вирус», – говорит инфекционист Вадим Аристов.

Отрабатывать новогодний карантин никто не будет – прогнозируют юристы. Если его введут, как и весной, значительное количество работников на этот период останется без работы.

«Думаю, что большинство работодателей будут предлагать уходить в неоплачиваемый отпуск, в отпуск за свой счет», – говорит юрист Юрий Григоренко.

Одновременно с этим, штрафовать нарушителей, закрывать их учреждения, но не вводить тотальный локдаун, призывают предприниматели. Они опасаются, что могут не пережить еще один локдаун.

Чиновники в свою очередь успокаиваю, если тотальный карантин на праздники внедрят, запустят программу помощи тем, кто останется временно без работы.

Тем временем, некоторые города уже официально отказываются от пышных и массовых гуляний. К примеру, в Виннице городские власти решили не устанавливать главную елку, а в Киеве отменили праздничные концерты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что локдаун в Украине на период новогодних праздников могут объявить в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

А Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагал запланировать двухнедельный локдаун к новогодним праздникам.