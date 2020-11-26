Норвежская копания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) покинула российский проект «Северный поток — 2» в связи с угрозами попасть под американские санкции. Эта компания должна была выдать сертификат соответствия по окончанию строительства трубопровода.
Подробности сообщили в DNV GL.
«Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект «Северный поток — 2″, подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — указано в официальном заявлении.
Владелец «Северного потока-2» привлек компанию DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы.
«Наша работа по проекту «Северный поток-2″ включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы», — сообщили в компании.
Как мы уже рассказывали ранее, приход к власти в США демократа Джо Байдена «похоронит» скандальный газопровод «Северный поток-2» — Штаты намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.
А польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 29 миллиардов злотых (около 7,6 миллиарда долларов) за строительство газопровода «Северный поток-2».