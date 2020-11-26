Главный врач 4 городской клинической больницы Киева, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19, Татьяна Мостепан сообщила, что сейчас главная проблема заведения — истощение медицинского персонала.

Об этом медик рассказала в эфире «Сніданку з 1+1».

По ее словам, сейчас в больнице еще есть свободные кровати с кислородом, а медицинских препаратов хватит до конца года.

При этом она жалуется, что больница девять месяцев работает как инфекционный госпиталь: «Это не может не сказываться. Учитывая нагрузку и количество пациентов, которые есть, и которые поступают, а также режим работы, то есть проблема. Медицинские работники имеют серьезную нагрузку».

Она также проинформировала, что сейчас в заведении 455 коек, из которых 200 с кислородом. В больнице находятся 360 инфицированных, из которых 155 находятся на кислороде. До конца года ко всем кроватям в медицинском учреждении планируют подвести кислород.

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