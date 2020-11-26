Погода в Украине в пятницу, 27 ноября, резко ухудшится. В страну придет атмосферный фронт циклона Tanja, который вызовет осадки.
Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.
Также снизится температура воздуха. Дожди и мокрый снег пойдут в западных, северных и центральных областях.
Днем по Украине воздух прогреется всего до 2-7 градусов тепла. На юге до +10 +13.
В Киеве в пятницу будет облачно, также возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 4 градусов тепла.
Как мы уже рассказывали ранее, синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.
Так, синоптики обещают, что месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.