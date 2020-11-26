В субботу, 28 ноября, начинается Рождественский пост, который закончится в ночь с 6 на 7 января (Рождество Христово). НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас основные правила Рождественского поста.

История

Этот пост должен помочь приготовиться христианам восточного обряда до Рождества Христова.

Ранее пост длился всего семь дней, в 1166 году Константинопольский патриарх установил сорокадневный пост.

Сам пост предшествует важным событиям, а сорок дней подчеркивают значимость этого события.

В народе этот пост называется Филиппов пост или Филиппов, так как 27 ноября почитается один из апостолов — Филипп.

Правила

Пост — это прежде всего духовная подготовка. Молитвы, добрые дела. И только тогда — ограничение в некоторых продуктах.

Должны помнить, что пост — не диета и не голодание!

Из рациона исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца.

В понедельник, среду и пятницу разрешено потреблять растительную пищу без масла, а во вторник и четверг — можно масло.

В субботу, воскресенье и по большим праздникам до 2 января можно употреблять рыбу.

Кто не должен ограничивать себя в еде?

Помните, что детей в еде не ограничивают, как и беременных женщин.

Допускается не ограничивать рацион больным и старым людям, а также людям, которые находятся в особых условиях, которых в нашей стране немало.

Как быть с праздниками?

На Новый год можно позволить себе бокал красного вина, но не более. О шумное веселье и сами понимаете.

Свадьбы и другие громкие события в это время не празднуются.

Если чувствуете, что не справитесь с искушением, то не ходите на празднование к людям, не постятся.

Как поститься тем, кто не может ограничивать себя в еде?

В пост мы освобождаемся от того, от чего зависимы. Подумайте, какая страсть больше вас порабощает, и посвятите эти дни борьбе с ней.

И не забывайте о молитве и добрых делах.

И еще, в пост также нельзя осуждать тех, кто не постится, помните об этом!

Читайте о том, что запрещено делать на Рождество .