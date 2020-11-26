Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №15.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья

Родился 10 августа 1971 года в Киеве. Не женат, есть сын Денис.Образование

1978-1986 гг. — общеобразовательная средняя школа №160.

1986-1990 гг. — Киевский строительный техникум транспортного строительства, получил квалификацию «техник-строитель».

1990-1995 гг. — Национальный аграрный университет, получил квалификацию «инженер-механик».

СкандалыБыл исключен из партии, когда стало известно о его связи с Александром Супруненко.

В 2009 г. Юрий Сулига был замешан в скандале с приватизацией одного из старейших столичных книжных магазинов «Сяйво».

До этих событий Юрий Сулига несколько лет работал механиком по зарплате 1200 грн, после чего у него внезапно появились почти 3 млн грн .

В 2015 году во время довыборов в Киевсовет Юрий Сулига был обвинен в скупке голосов.

Последний раз декларацию подавал в 2017 году.ДекларацияВ 2016 году Юрий Сулига задекларировал $ 55 тыс и 650 тыс грн наличными, $ 548 и 220 евро — на банковских счетах.

Доход от предпринимательской деятельности составил 3,6 млн грн, 526,5 тыс грн — доход от отчуждения движимого имущества.

Из недвижимого имущества депутату принадлежат две дачи и два земельных участка в с. Гнедин Киевской области. Есть легковые автомобили Audi и Volkswagen Jetta.Ссылки

Общественная приемная: ул. Волго-Донская, 72, (044) 566-72-74

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/sulyga

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