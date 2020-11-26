Украина ввела санкции против Беларуси после фальсификации результатов выборов президента, а также из-за нарушений прав человека в этой стране. В Минске уже завили, что предпримут ответную меру.
Об этом со ссылкой главу МИД Беларуси Владимира Макея пишет БелТА.
Присоединение Украины к санкциям ЕС он назвал «недружественным шагом»:
«Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси».
По его словам, решение Киева демонстрирует непоследовательность политики страны: «Мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом».
Он также добавил, что Минск подготовил санкционный список украинских чиновников.
Совет стран Европейского союза ввел санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Причиной стала фальсификация результатов выборов и применение насилия к участникам оппозиционных акций протеста в стране.
Накануне сам Лукашенко заявил, что «не парится» по поводу персональных санкций ЕС.