Украина ввела санкции против Беларуси после фальсификации результатов выборов президента, а также из-за нарушений прав человека в этой стране. В Минске уже завили, что предпримут ответную меру.

Об этом со ссылкой главу МИД Беларуси Владимира Макея пишет БелТА.

Присоединение Украины к санкциям ЕС он назвал «недружественным шагом»:

«Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси».

По его словам, решение Киева демонстрирует непоследовательность политики страны: «Мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом».

Он также добавил, что Минск подготовил санкционный список украинских чиновников.

Совет стран Европейского союза ввел санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Причиной стала фальсификация результатов выборов и применение насилия к участникам оппозиционных акций протеста в стране.

Накануне сам Лукашенко заявил, что «не парится» по поводу персональных санкций ЕС.

