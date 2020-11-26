Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По информации ведомства, это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видение основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита.

«В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ», — сообщили в министерстве.

