Если в Украине введут полный локдаун — людей предупредят за 7-10 дней до его начала. Согласно предварительным прогнозам, такое решение будет приниматься уже в декабре.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, украинцев должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.

«Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику … мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболеваемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать», — отметил Степанов.

В то же время, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун сроком на четыре недели, который нужно ввести в ближайшее время. Также он предлагает остановить межгородское транспортное сообщение.

https://www.youtube.com/watch?v=tl9MyIKnG0k&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, президент Владимир Зеленский ранее пообещал предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина, а также уволенным наемным работникам финансовую помощь — ее получат более миллиона украинцев.

Тем временем, Новый год-2021, возможно, украинцы встретят без массовых гуляний. В некоторых городах уже начали отказываться от праздничных концертов и главных елок.