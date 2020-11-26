В четверг, 26 ноября, на Софийской площади в центре Киева начался монтаж главной новогодней елки страны.
Подробности передает издание «Украинские новости».
Отметим, ранее сообщалось, что новогодняя атмосфера в городе будет создана , однако без фуд-кортов.
На данный момент на Софийской площади работают четверо рабочих и кран. Уже установлены домики для торговли напитками.
«Сейчас рабочими монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка», — добавили в материале.
Как мы уже рассказывали ранее, «Укрзализныця» назначила ряд дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников в Украине.
Ткем временем, Новый год-2021, возможно, украинцы встретят без массовых гуляний. В некоторых городах уже начали отказываться от праздничных концертов и главных елок.