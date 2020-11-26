В Верховной Раде заговорили об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, его обвиняют в плохой организации борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Издание напоминает, что призыв рассмотреть вопрос о его увольнении впервые озвучили во фракции «Голос» еще в июле. Под ним подписались почти сто депутатов из разных фракций, в том числе из «Слуги народа».

Сейчас источник в «Голосе» уверяет, что отставка Степанова — вопрос якобы уже решенный, ее поддержат депутаты монобольшинства, и министра могут уволить уже на следующей неделе.

При этом в «Слуге народа» дают более осторожные прогнозы. Там говорят, что у Степанова есть много сторонников, он также заручился поддержкой со стороны ряда авторитетных врачей.

«Думаю, что про возможность отставки Степанова уже будем говорить после Нового года», — сказал собеседник в монобольшинстве. Его коллега также предположил, что вопрос с увольнением актуализируется в случае, если все же наступит коллапс медицинской системы. И именно министра в этой ситуации сделают ответственным за все проблемы.

Потенциальным преемником Степанова называют главного санитарного врача Виктора Ляшко. В связи с этим во врачебных кругах уже начали разгонять информацию, что Ляшко — ставленник экс-главы Минздрава Ульяны Супрун и будет продолжать ее инициативы.

Ранее Максим Степанов пообещал медикам зарплаты в 25 тысяч гривен.

Напомним, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19 — 15 331 новый случай за сутки. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.