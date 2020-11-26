В России бывшего украинского футболиста Василия Василенко хотят отправить на 16 лет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом Московский городской суд просит гособвинение.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает информационное агентство ТАСС.
«Суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Василенко 20 октября. Материалы дела в отношении украинца содержат гриф «секретно», — указано в материале.
Наказание размером в 16 лет колонии прокуратура попросила во время прений в Мосгорсуде, где рассматривается дело Василенко — бывшего защитника украинских футбольных клубов, обвиняемого по статье 276 УК РФ «Шпионаж».
Окончательный приговор бывшему футболисту Василию Василенко будет оглашен 7 декабря.
«Задержанный в столице России по делу о шпионаже пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР», — утверждают росСМИ.
Изначально экс-футболиста задержали в рамках дела о контрабанде секретного оборудования. Позднее украинца обвинили в шпионаже в пользу Киева.
Как мы уже рассказывали ранее, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии, которого уличили в государственной измене. Как было установлено, военнослужащий передавал российским силовикам сведения об оборонной сфере Украины.
А в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начато уголовное производство по факту возможного самозахвата земельного участка в оккупированном Крыму.