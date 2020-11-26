Во Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным, но возможным то факт, что коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться человеку напрямую от летучей мыши, а затем быстро и полностью адаптироваться.

Свои мнение поделился старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс.

«Согласно второму, более вероятному сценарию, SARS-CoV-2 перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», – подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними. Ученые все еще пытаются определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для нового типа коронавируса.

Конингс добавил, что в будущем для этих животных тоже может понадобиться вакцина.

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