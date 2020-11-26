Верховную Раду хотят наделить полномочиями увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 ноября. Теперь законопроект будет подан в парламент.

Действующий директор НАБУ Артем Сытник продолжит возглавлять бюро до назначения нового руководителя.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законопроект предусматривает, что ВР сможет принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии полномочий, которые четко прописаны в законе.

«Сохранения независимости НАБУ – ключевая позиция правительства. Как и приведения всех положений закон о его деятельности в соответствие к нормам Конституции. Правительство подаст в Верховную Раду изменения, которые решат эти два вопроса», – заявил глава Кабмина.

А министр юстиции Денис Малюська добавил, что данный законопроект является переходным.

«Его цель – обеспечить гарантии нормальной работы ведомства после вступления в силу решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса-кво до введения нового порядка назначения директора НАБУ. Это переходной законопроект, который направлен на обеспечения стабильной работы бюро», – отметил чиновник.

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Как мы уже рассказывали ранее, НАБУ сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

А также, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, который проходит подозреваемым в деле о подкупе руководства НАБУ и САП.