Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за локдаун в Украине сроком не менее трех недель. Он также допускает запрет на междугороднее сообщение (в том числе и железнодорожное) в случае ухудшения ситуации с COVID-19.

В эфире «Украина 24» он заявил, что локдаун нужно вводить как можно быстрее:

«Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей».

По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

Аваков также допустил запрет на междугороднее сообщение, в том числе и железнодорожное. При этом, по его словам, пока у правительства нет точного ответа относительно возможного запрета, но вопрос уже обсуждается:

«Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение».

Как сообщалось ранее, Новый год-2021 украинцы, возможно, встретят без массовых гуляний. В некоторых городах уже начали отказываться от праздничных концертов и главных елок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что локдаун в Украине на период новогодних праздников могут объявить в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

А Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагал запланировать двухнедельный локдаун к новогодним праздникам.