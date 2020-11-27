Сегодня, 28 ноября, у восточных христиан начинается Рождественский пост. В православии его также именуют Четыредесятницей, поскольку пост, установленный в честь Рождества Христова, длится 40 дней — до самого кануна светлого праздника.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Рождественский пост, вероятно, появился на самой заре христианства. В исторических источниках он упоминается, начиная с 4 века. Считается, что эта традиция выросла из поста кануна праздника Богоявления, который отмечали с 3 века. Изначально Рождественский пост длился всего семь дней, однако, в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга он стал в православии сорокадневным.

Рождественский пост – что нельзя делать

Православная церковь предписывает воздерживаться в дни Рождественского поста от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения.

В понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять растительное масло.

Рыба разрешается только в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники.

Со 2 по 6 января пост усиливается — нельзя есть рыбу даже в субботу и воскресенье.Рождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и что нужно знать

День памяти преподобного Паисия Величковского

Преподобный Паисий родился в 1722 году в Полтаве. С раннего детства преподобный остался без отца и брата и воспитывался матерью Ириной. Грамоте отрок обучался по псалтири, а в 13 лет был отдан на учение в Киевскую духовную академию. В 17 лет юноша пожелал удалиться от мира. Оставив академию, Петр поступил в Любечский монастырь, где проходил свое первое послушание — переписывал книги. В дальнейшем вокруг Паисия образовалось братство, в котором зародилась традиция книжности. Они занимались собиранием писаний святых отцов и переписыванием их. В 36 лет преподобный Паисий принял священный сан.

28 ноября — Гурьев день

В этот день отмечается память трех христианских мучеников — Гурия, Самона и Авива, живших в 3-4 веках. Согласно преданию, миряне Гурий и Самон жили в Эдессе, но с началом гонений императора Диоклетиана на христиан были вынуждены покинуть родной город. Мужчин схватили и пытались заставить поклониться языческим богам, но они отказались. Христиан подвергли пыткам, а затем бросили в темницу, где они провели несколько лет. Видя непреклонность мучеников, язычники обезглавили их.

Наши предки в этот день смотрели на приметы погоды. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.

Также 28 ноября отмечается Всемирный день сострадания. Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди.