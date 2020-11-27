В течение минувших суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили перемирие на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Недалеко от Старогнатовки — из станкового противотанкового гранатомета. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

Сегодня, 27 ноября, российско-оккупационные войска уже совершили одну провокацию — открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки Донецкой области.

Скандальный бывший представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что одной из главных причин затянувшегося конфликта на Донбассе является отказ Украины сесть за стол переговоров с «представителями незаконных государственных образований».

В Вооруженных силах Украины с момента начала режима полного прекращения огня погибли четверо военнослужащих, а еще 14 получили ранения.