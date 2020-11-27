Кабинет министров на внеочередном заседании принял доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. Доходы предлагают увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн — они предусмотрены на уровне 1 092 083,3 млн грн.

Текст проекта документа (№ 4000) обнародован на сайте Верховной рады.Расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,0 млн грн меньше, чем в первом чтении. Предельный объем дефицита определен в сумме 246 635,5 млн грн. Предусмотрено уменьшение дефицита на 23 718,5 млн грн с 6,0% до 5,5% ВВП.

В документе предлагают установить в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны. Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января — 1769 гривен, с 1 июля — 1854 гривны, с 1 декабря — 1934 гривны.

При этом депутаты предлагают установить в 2021 году минимальную заработную плату:

в месячном размере: с 1 января — 6000 гривен, с 1 декабря — 6500 гривен;

в почасовом размере: с 1 января — 36,11 гривны, с 1 декабря — 39,12 гривны.

Кроме того, Кабмин хочет получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).

На 31 декабря 2021 года предельный объем государственного долга установлен в сумме 2 544 899,9 млн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн гривен. Финансирования общего фонда государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году уменьшено на 30 548,7 млн грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49 167,7 млн грн, внутренний – уменьшено на 79 716,4 млн грн.

Глава Минфина Сергей Марченко ранее сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен перенесли с июля на декабрь 2021 года.

А министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что зарплаты медиков в Украине в 2021 году будут варьироваться от 22 до 25 тысяч гривен.