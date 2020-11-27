В Украине растет заболеваемость COVID-19 — по состоянию на утром 27 ноября зафиксировано свыше 16 тысяч новых случаев, одновременно с этим продолжает сокращаться заполненность больничных коек. На сегодня, свободными остаются более 50% кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В среднем в стране заполнены 49,9% больничных коек. Самая плохая ситуация в Полтавской (71,3%), Николаевской (64,6%), Черниговской (63,5%), Запорожской (62,4%) и Волынской (62,4%) областях. В Киеве заполнены 54,4% коек.

Всего введено уже 55 886 кроватей, что на более чем 1,5 тысячи больше, чем днем ранее.

Продолжается рост заболеваемости COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 474,6 при норме в 40.

Ранее сообщалось о том, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Николай Тищенко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением ужесточить запреты на субботу и воскресенье, чтобы снизить количество заражений COVID-19, а именно ограничить работу общественного транспорта.

Врачи говорят, что последствиями пандемии COVID-19 для многих людей могут стать психические расстройства. К примеру, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).