Ситуация в зоне ООС может усугубиться в любой момент, поскольку Путин не заинтересован в уходе с Донбасса.

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Фокус.

По мнению Данилова, РФ не уйдет с Донбасса, поскольку не хочет видеть Владимира Зеленского успешным президентом.

«Это квинтэссенция всего процесса. Владимир Александрович после победы на выборах, обращаясь ко всем постсоветским странам, заявил: у Украины получилось, и у вас может получиться. Путин понимает, что у него есть свои молодые упорные люди, способные вместо него руководить страной», – сказал секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что сегодняшняя Россия не может существовать без внешнего врага, иначе она распадется.

«Вдруг население посмотрит по сторонам и подумает, что так плохо живет, потому что «царь» плохой? Чтобы «царь» был хороший, российская власть придумывает искусственных врагов – грузин, украинцев, американцев», – сказал Данилов.

В то же время, решить проблему деоккупации украинских территорий без дальнейших переговоров с Россией тоже невозможно.

«Мы со своей стороны, как обещал президент Владимир Зеленский, тоже делаем все от нас зависящее, чтобы вопрос был решен мирным путем: платим пенсии, открываем КПВВ, отстроили мост в Станице Луганской. Россия же все время подталкивает нас к общению с представителями ОРДЛО. А что с ними общаться? Они ничего не решают. Все решается в одном месте – в Кремле», – резюмировал чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, в Вооруженных силах Украины с момента начала режима полного прекращения огня погибли четверо военнослужащих, а еще 14 получили ранения.

А скандальный бывший представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что одной из главных причин затянувшегося конфликта на Донбассе является отказ Украины сесть за стол переговоров с «представителями незаконных государственных образований».