Сотрудники правоохранительных органов и депутаты устроили потасовку в здании Киевского областного совета 27 ноября.

Конфликт возник якобы по причине того, что один из депутатов пришел на сессию с подтвержденным COVID-19, передает Обозреватель со ссылкой на осведомленные источники.

«Сейчас решается вопрос о квалификации события. В результате конфликта никто не пострадал», – сообщил источник.

А по словам, Галины Нагорной, которая находилась на заседании сессии, «областная ячейка партии «Батькивщина» привела на заседание КОС депутата, больного COVID-19″.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина ввела санкции против Беларуси после фальсификации результатов выборов президента, а также из-за нарушений прав человека в этой стране. В Минске уже завили, что предпримут ответную меру.

Тем временем, Верховную Раду хотят наделить полномочиями увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.