Ситуация с домашним насилием в Украине существенно ухудшилась — в этом году в полицию поступило на 54% больше сообщений о преступлениях.

Об этом сообщила замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко, пишет Укринформ.

По ее словам, было составлено на 27% больше протоколов об административном правонарушении, вынесено в 5 раз больше срочных запрещенных предписаний и взято на учет на 22% больше обидчиков.

«Действительно, карантин, который был вызван пандемией COVID-19 еще больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предотвращению и противодействию этому явлению», — заявила Павличенко.

Так, по ее словам, для борьбы с увеличившимся уровнем домашнего насилия увеличено количество специализированных мобильных групп реагирования. Сегодня их 54 по всей стране. Кроме того, к реагированию на случаи домашнего насилия привлекаются и другие подразделения.

Добавим, ранее секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал, что в условиях карантина и режима самоизоляции из-за COVID-19 увеличилось количество случаев домашнего насилия. А в ВОЗ просили не злоупотреблять спиртными напитками на карантине. Эксперты подчеркивают, желание скрасить скуку во время самоизоляции может привести к проблемам с психикой и алкогольной зависимости. Одновременно с этим злоупотребление алкоголем приводит к росту объемов домашнего насилия и количеству травм, вызванных падениями, ожогами.

Как сообщалось ранее, в Киеве во время карантина значительно выросли суицидальные настроения и домашнее насилие.