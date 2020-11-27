Нужно ли в Украине объявлять локдаун, станет известно на следующей неделе. Сейчас в Офисе президента ждут результатов карантина выходного дня, который был введен с целью уменьшить рост заболеваемости COVID-19.

Об этом в интервью программы «Бацман» сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, чиновники хотят сбить темпы заболеваемости COVID-19 и одновременно с этим увеличивать количество койко-мест и кроватей с кислородом.

«Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение», — заявил Тимошенко.

При этом, по его словам, нет четкого показателя по числу новых случаев заражения в сутки, при котором медицинская система уже не будет справляться: «Имеет значение также число тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важные показатели количества заражений и свободных мест в больницах».

Ранее сообщалось о том, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Николай Тищенко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением ужесточить запреты на субботу и воскресенье, чтобы снизить количество заражений COVID-19, а именно ограничить работу общественного транспорта.

Напомним, в Украине впервые выявили свыше 16 тысяч случаев COVID-19 за сутки.